2021/03/05 | 16:07 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل

الجمعة 5 مارس 2021 | 03:38 مساءً | عدد القراءات : 54

القوة الجوية يخسر من الصناعات الكهربائية

حقق فريق الصناعة الكهربائية مفاجأة بتغلبه على القوة الجوية بهدفين مقابل هدف

وسجل فريق الصناعات الهدف الاول من ركلة جزاء فيما تبعها بهدف ثاني بأقل من دقيقتين،

وسجل للقوة الجوية المهاجم حمادي احمد في نهاية الشوط الثاني.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوة الجوية يخسر من الصناعات الكهربائية ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوة الجوية يخسر من الصناعات الكهربائية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).