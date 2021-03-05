السوبرمان - سعود سالم

2021/03/05 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدم23 - السوبرمانالإنسان المعاصر أصبح منذ منتصف القرن العشرين ما يسمى اليوم بالإنسان المعزز - L Homme augmenté نظرا لتطور العلوم التطبيقية كالطب والهندسة الإلكترونية والكيمياء والفيزياء وعلم الجينات.



غير هذا الإنسان لا يسير في طريق الإنسان المتفوق النيتشوي، بل يسير في الطريق المعاكس.



التعزيز البشري أو التحسين البشري (Human enhancement (HE هو التغيير الطبيعي، أو الاصطناعي، أو ا ......





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