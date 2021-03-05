2021/03/05 | 16:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]الآن..بدء لقاء بابا الفاتيكان بالرئاسات وشخصيات رسمية وسياسية ودبلوماسية

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