برهم صالح يستقبل البابا في قصر بغداد الرئاسي

2021/03/05 | 16:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، البابا فرنسيس في مراسم رسمية في قصر بغداد الرئاسي.

وانطلقت المراسم بعزف النشيد الوطني واستعراض حرس الشرف، ثم إطلاق طيور بيضاء في سماء القصر كرسالة سلام.

وشارك في مراسم الاستقبال عدد من الوزراء والمسؤولين والضيوف.

وبدأ الاجتماع بين رئيس الجمهورية والبابا، فيما سيشهد اليوم الأول إلقاء كلمة للبابا فرنسيس الأول.

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