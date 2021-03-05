2021/03/05 | 16:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرب موقع بلومبرغ أمس أن ادارة جوزيف بايدن تدرس إمكانية فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي يتم التحقيق في مدى ارتباطه بمزاعم اختلاس وغسل أموال وتهريبها إلى سويسرا، فيما بيروت تحتضر وشعبها يترنح نحو الفقر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تعاقب واشنطن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تعاقب واشنطن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).