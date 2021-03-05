الصين ترفع سن التقاعد!

2021/03/05 | 16:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط السلطات الصينية لرفع سن التقاعد

بشكل تدريجي في الفترة من 2021 وحتى 2025،

وجاء ذلك بحسب ما أظهره تقرير عمل حكومي

تم تقديمه للبرلمان الصيني، اليوم

الجمعة.

وقدم رئيس مجلس الدولة، لي كه تشيانغ،

التقر

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