مفاجئة ..القوة الجوية يخسر من الصناعات الكهربائية

2021/03/05 | 16:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق الصناعة الكهربائية مفاجأة

بتغلبه على القوة الجوية بهدفين مقابل

هدف وسجل فريق الصناعات الهدف الاول من

ركلة جزاء فيما تبعها بهدف ثاني بأقل من

دقيقتين، وسجل للقوة الجوية المهاجم

حمادي احمد في نه

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