البابا فرنسيس من بغداد: فلتصمت الاسلحة ولنسمع صوت البسطاء والفقراء.. كفى عنفاً وتطرفاً

2021/03/05 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البابا: ممتن لفرصة المجيء إلى العراق مهد الحضارة

البابا: أقدم امتتناني لدعوة الرئيس صالح ولهذا الشعب العزيز

البابا: جئت إلى العراق حاجاً

البابا: أحيي أعضاء الكنائس والمؤمنين المسلمين

البابا: خلال العقود الماضية عانى العراق من آفة الحروب والإرهاب

البابا: كل ذلك جلب الموت والدمار للعراق والأضرار أكثر عمقاً في قلوب المواطنين

البابا: نستذكر الجرائم بحق الأيزيديين الذين تعرضوا لها

البابا: يمكننا أن نسلم أجيالنا القادمة عالماً أكثر إنصافاً وعدلاً

بابا الفاتيكان: نسأل الله أن نستمر معاً على أساس قيم السلام والأخوة الإنسانية والعيش المشترك

بابا الفاتيكان: جائحة كورونا تسببت في تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية وهي تتطلب جهوداً مشتركة

البابا: التعايش الأخوي يحتاج إلى حوار صادق

بابا الفاتيكان: يجب أن يكون هناك توزيع منصف للقاحات وعلينا الخروج من محننا بطريقة توحد ولا تفرق

البابا: التنوع الديني ميز العراق منذ آلاف السنين

بابا الفاتيكان: الأيزيديون هم ضحايا أبرياء لهمجية عبثية بسبب انتمائهم وهويتهم

بابا الفاتيكان: العراق مدعو إلى أن يبين أن الاختلافات يمكن أن تتحول إلى تعايش ووئام

بابا الفاتيكان: يجب تشجيع الحوار وندعو إلى الاعتراف بكل المجتمعات والاتجاهات

البابا: إن المجتمع الذي يحمل سمة الوحدة الأخوية هو مجتمع يعيش فيه أبناؤه في تضامن

البابا: أضم صوتي إلى صوت أصحاب النوايا الحسنة لبناء المجتمع

البابا: لا يكفي إعادة البناء وحده بل من الضروري إجادة إعادة البناء

بابا الفاتيكان: يجب تشجيع الوحدة الأخوية والتضامن مع الضعفاء وأولئك الذين فقدوا أحبتهم وأملاكهم

البابا للسياسيين: مدعوون للتصدي لآفة الفساد واستغلال السلطة

بابا الفاتيكان: يجب بذل الجهود لخلق فرص اقتصادية وتربوية وإجادة أعمال البناء من أجل نتيجة أفضل

بابا الفاتيكان: يجب تعزيز روح التضامن الأخوي وتحقيق العدالة والنزاهة من أجل الوصول إلى الاستقرار

البابا: آتيت حاجاً يحمل السلام باسم السيد المسيح أمير السلام

البابا: صلينا لسنوات من أجل سلامة العراق

البابا: كفى عنفاً وتطرفاً وعدم تسامح

بابا الفاتيكان: أنا هنا بصفتي تائباً أرجو المغفرة لكل هذا الدمار وحّاجاً يحمل السلام

بابا الفاتيكان: لنضع حداً لانتشار الأسلحة في كل مكان ولنوقف المصالح الخاصة ولنعط مجالاً للتسامح

البابا: ضرورة أن نتصدى للتوترات الإقليمية التي تعرض البلدان للخطر

البابا: أشجع الخطوات الإصلاحية المتخذة في العراق

البابا: تلبية الاحتياجات الأساسية للكثير من الإخوان تجلب السلام الدائم

البابا: الديانة يجب أن تكون بخدمة السلام والإخوّة

البابا: اسم الله يدعونا لنشر المحبة والسلام

البابا: يجب العمل من أجل تعزيز السلام في الشرق الأوسط وفي كل العالم

البابا: الوجود العريق للمسيحيين في العراق يمثل إرثاً غنياً

البابا للحاضرين: أسأل الله أن يرشدكم على طريق الحكمة والعدل والحقيقة

بابا الفاتيكان: أشكر كل ما فعلتموه من أجل بناء مجتمع يقوم على الوحدة والأخوة والتضامن والوئام

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