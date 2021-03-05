آخر ضحاياها قائد الفيلق الثامن..

2021/03/05 | 16:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة ليست الأولى من نوعها تحطمت الخميس مروحية تابعة لقيادة القوات البرية التركية في منطقة بيتليس شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل 11 عسكريا وإصابة اثنين آخرين، في حادث قالت وزارة الدفاع إنه ناجم عن "سوء الأحوال الجوية، والتي تغيرت بشكل مفاجئ".

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