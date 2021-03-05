رئيس مجلس النواب يلتقي قداسة البابا فرانسيس

2021/03/05 | 16:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، مع قداسة البابا فرانسيس في العاصمة بغداد.

وقال مكتب اعلام رئيس البرلمان، “لقاء خاص بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وقداسة البابا فرانسيس”.

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