بالصور:ضابط عراقي يبادر بنفسه ويكسي الطريق الرابط بين الكلية العسكرية الاولى وقناة الجيش

2021/03/05 | 16:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع ان أحد أبناء الجيش

العراقي الباسل النقيب حافظ حسن علي وهو

من معلمي الكلية العسكرية بادر بنفسه

بإكساء الطريق الرابط بين الكلية

العسكرية الاولى وقناة الجيش خدمة لكل

من يمر بهذا الطريق

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