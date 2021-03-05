الرئيس صالح يشكر بابا الفاتيكان ويذكر موقف جنود عراقيين أعادوا صليب إحدى كنائس الموصل إلى مكانه وادوا له التحية

2021/03/05 | 16:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم

الجمعة، عن شكره للبابا فرنسيس الذي

استجاب لزيارة العراق، فيما أكد أن

العراقيين يرحبون بهذه الزيارة.

واستذكر صالح أمام بابا الفاتيكان موقف

جنود عراقيين أعادوا صليب

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