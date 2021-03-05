الرئيس اللبناني يرحب بزيارة بابا الفاتيكان إلى أرض العراق

2021/03/05 | 16:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب الرئيس اللبناني، ميشال عون، بزيارة بابا الفاتيكان، إلى العراق، متمنيا أن تسهم الزيارة في إرساء سلام حقيقي يحتاجه العراقيون.

وقال عون في بيان أوردته الرئاسة اللبنانية، “اهلاً بقداسة البابا فرنسيس على أرض المشرق، الأرض التي طالما كانت موطن لقاء الحضارات والأديان والثقافات.

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