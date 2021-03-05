شاهد البث المباشر: تغطية تلفزيون عراق 24 لتحركات بابا الفاتيكان في بغداد ضمن زيارته “التاريخية” إلى العراق

2021/03/05 | 17:07 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

يواكب تلفزيون عراق 24 تحركات بابا الفاتيكان البابا فرنسيس في بغداد ضمن زيارته التاريخية والاولى من نوعها الى العراق.

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