بَلْطَجَة عبد الإله بنكيران. - سعيد الكحل

2021/03/05 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل يعرف المجتمع المغربي نقاشا عموميا حول مسألة تقنين استعمال نبتة القنب الهندي "الكيف" للاستعمالات الطبية والتجميلية .



وارتبط النقاش العلني الذي أخرج الموضوع من السرية وكسّر الطابوهات حوله بالندوة البرلمانية التي نظمها حزب الأصالة والمعاصرة سنة 2013 في موضوع تقنين زراعة الكيف .



كانت الأمور ستسير بشكل عادي وتسمح للفرق البرلمانية بتقديم مقترحاتها بما يمكّن الدولة من مراقبة زراعة هذه النبتة وتسويقها ب ......





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