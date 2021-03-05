بابا الفاتيكان يصل الى كاتدرائية

2021/03/05 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصل البابا فرنسيس الى كنيسة سيدة النجاة ، اليوم الجمعة، في منطقة الكرادة وسط بغداد.وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن البابا وصل كنيسة سيدة النجاة الواقعة بمنطقة الكرادة وسط بغداد لتأدية القداس وبحضور عدد كبير من العوائل المسيحية.

يتبع..

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