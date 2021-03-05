أكثر من 5000 إصابة جديدة في العراق جراء كورونا

2021/03/05 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة (05 آذار 2021)، الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية.وبحسب بيان اليوم، سجلت الوزارة "5127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 3134حالة شفاء من الفيروس التاجي، و30حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية".وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق 719121، بينما ارتفع معدل الشفاء الكلي إلى 653194 في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات في العراق 13537.

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