العراق يسجل 5127 إصابة جديدة و30 وفاة بكورونا

2021/03/05 | 17:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، حيث سجلت 5127 إصابة جديدة وتماثل 3134 حالة للشفاء و30 حالة وفاة جديدة.

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