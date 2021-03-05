البابا يصل كنيسة سيدة النجاة في بغداد

2021/03/05 | 17:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وصل بابا الفاتيكان فرنسيس، الى كنيسة سيدة النجاة لاقامة قداس قادما من قصر بغداد.

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