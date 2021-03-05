العراق يسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/03/05 | 17:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "مختبراتها سجلت 5127 إصابة جديدة، مقابل شفاء 3134، فيما تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة".

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