البابا يصل إلى كنيسة سيدة النجاة

2021/03/05 | 17:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعوصل البابا فرنسيس الى كنيسة سيدة النجاة ، اليوم الجمعة، في منطقة الكرادة وسط بغداد.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "البابا وصل كنيسة سيدة النجاة الواقعة بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد لتأدية القداس".

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