البابا فرنسيس من بغداد: جئت إلى العراق حاجا وعلى العالم احترام العدالة في توزيع لقاحات كورونا

2021/03/05 | 17:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البابا فرنسيس في مستهل زيارته

التاريخية إلى العراق إنه جاء إلى هذا

البلد حاجا، وإن رسالات الأديان تدعو

للسلام والتعايش المشترك.

وقال في كلمة لدى استقباله من قبل

الرئيس العراقي برهم صالح في قصر ال

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