العراق:توافقٌ بين الوقفين السني والشيعي على رسمية اعتماد اليوم العالمي للقران الكريم

2021/03/05 | 17:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن

توافق الجهات القرانية التابعة للوقفين

الشيعي والسني على اعتماد اليوم

العالمي للقران الكريم (رسمياً) تمهيداً

لمخاطبة الجهات الحكومية المعنية.

وقال مدير دار القران الكر

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