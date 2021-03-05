2021/03/05 | 17:22 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا من قلب بغداد: كفى عنفاً وفساداً وانقساماً) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البابا من قلب بغداد: كفى عنفاً وفساداً وانقساماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).