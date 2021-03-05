2021/03/05 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | كلمة قداسة البابا فرنسيس في كنيسة سيدة النجاة.

– البابا: أعانقكم جميعا بمودة أبوية وأشكر الله على لقائنا اليوم.

– البابا: الزيارة إلى واجب إلى أرض عانت الكثير منذ سنوات.

– البابا مخاطبا العراقيين: نعلم أن الصعاب جزء من حياتكم اليومية.

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