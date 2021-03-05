البابا مخاطبا العراقيبن: الصعاب جزء من حياتكم اليومية

2021/03/05 | 17:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قال البابا فرنسيس الاول مخاطبا العراقيبن ان الصعاب جزء من حياتكم اليومية .واضاف البابا في كلمة له من كاتدرائية سيدة النجاة في بغداد:" ان الامن الاقتصادي والشخصي ادى الى نزوح داخلي وهحرة الكثيرين الى بلدان اخرى :" انتهى2

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