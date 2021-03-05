البابا فرنسيس : الامن الاقتصادي والشخصي ادى لنزوح داخلي وهجرة خارجية

2021/03/05 | 17:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد البابا فرنسيس ان : الامن الاقتصادي والشخصي ادى الى نزوح داخلي وهجرة خارجية.وقال ان محبة المسيح تطلب منا ان نضع جانبا كل نوع من الأنانية والمنافسة./انتهى3

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