"داو جونز" يرتفع 300 نقطة بالمستهل بعد تقرير الوظائف

2021/03/05 | 17:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، ليصعد "داو جونز" بأكثر من 300 نقطة، عقب بيانات التوظيف التي دعمت التفاؤل بشأن التعافي

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