أسعار الذهب تعمق خسائرها عالمياً أدنى 1700 دولار

2021/03/05 | 17:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت أسعار الذهب خسائرها عالمياً أدنى 1700 دولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

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