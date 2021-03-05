اربيل يتغلب على فريق القاسم بخماسية

2021/03/05 | 17:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادحقق فريق اربيل فوزاً كبيرا على ضيفه القاسم بخمسة اهداف لهدف في دوري الكرة الممتاز.

واقيمت المباراة على دهوك لحساب الاسبوع الـ22 من المسابقة.

وسجل خماسية اربيل كل من امام هاشم في الدقيقة 2 وحيدر قارمان في الدقيقة 15 ووبارزان شيرزاد في الدقيقة 62 وشيرحو كريم هدفين في الدقيقتين 74 و78.

اما هدف القاسم الوحيد فحمل توقيع ديمبا ديكاتي في الدقيقة 89.

ووضع الفوز فريق اربيل في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة، فيما توقف رصيد فريق القاسم عند النقطة 21 في المركز السابع عشر.



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