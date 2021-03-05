البابا للعراقيين: الصعاب جزء من حياتكم اليومية

2021/03/05 | 17:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال البابا فرنسيس، الجمعة، ان الصعاب جزء من حياتكم اليومية انتم ايها المؤمنون العراقيون.

وأضاف البابا في كلمة له عقب وصوله إلى كنيسة النجاة في بغداد اليوم، (5 آذار 2021)، "فقد كان عليكم وعلى مواطنيكم في العقود الاخيرة ان تواجهوا عواقب الحرب والاضطهاد وهشاشة البنى التحتية الاساسية وان تناضلوا باستمرار من أجل الامن الاقتصادي والشخصي والذي غالبا ما ادى إلى نزوح داخلي وهجرة الكثيرين بما في ذلك بين المسيحيين إلى بلدان اخرى في العالم".

وكان البابا فرنسيس، ذكر عقب وصوله إلى العراق اليوم الجمعة، انه من غير المقبول استمرار الوضع الحالي في العراق، داعيا السلطات العراقية إلى التعامل بنفس الروح مع اتباع مختلف الديانات.

جاء ذلك في كلمة له وأضاف فرنسيس: "جئت إلى العراق حاجا، وأقدم امتتناني لدعوة الرئيس صالح ولهذا الشعب العزيز".

وأكمل "أحيي أعضاء الكنائس والمؤمنين المسلمين، وان الديانة يجب أن تكون بخدمة السلام والإخوة، وان التعددية الدينية السليمة تساعد في ازدهار البلد وانسجامه، وان اسم الله يدعونا لنشر المحبة والسلام".

وتابع انه "من المهم الاستماع الى اصوات الفقراء، وتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين وان لا يشعر احد بأنه مواطن من الدرجة الثانية"، مشيرا إلى ان "تلبية الاحتياجات الأساسية للكثير من الإخوان تجلب السلام الدائم.

واردف، ان "الوجود العريق للمسحيين في العراق يمثل إرثا غنيا"، خاتما حديثه بالقول للحاضرين: "أسأل الله أن يرشدكم على طريق الحكمة والعدل والحقيقة

ووصل البابا فرنسيس إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، في زيارة هي الأولى من نوعها لبابا الفاتيكان إلى العراق.

وتهدف الزيارة، التي تستمر أربعة أيام، إلى طمأنة المجتمع المسيحي في العراق، وتعزيز الحوار بين الأديان.

وهبطت الطائرة التابعة لشركة أليطاليا، التي تقل البابا والوفد المرافق له، في مطار بغداد قادمة من مدينة روما الإيطالية، بعد رحلة استغرقت حوالي 4 ساعات ونصف الساعة.

ويرافق البابا في هذه الرحلة وفد كبير يضم مسؤولا أمنيا، ونحو 75 صحفيا.

وفرش السجاد الأحمر لاستقبال البابا، الذي كان يرتدي الكمامة، وكان في استقباله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وكبار الشخصيات السياسية.

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