شيوخ ووجهاء ذي قار يوجهون طلبا للكاظمي بشأن منصب المحافظ

2021/03/05 | 17:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالب شيوخ ووجهاء ومثقفين وأساتذة في محافظة ذي قار، الجمعة، من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بأن يكون اختيار المحافظ وفق الأطر القانونية والدستورية الصحيحة، وأن لا يعتمد مبدأ فرض الإرادات والمصالح الشخصية.

جاء ذلك في بيان لهم اليوم، (5 آذار 2021)، وفيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي المحترم

كان أملنا كبيرا وطموحنا أكبر بعد سقوط النظام الدكتاتوري وتحول من سلطة الفرد الواحد إلى سلطة القانون ودولة المؤسسات والدستور الذي صوت عليه الشعب وباركته المرجعية الرشيدة، إلا أن ما شهدته محافظة ذي قار مؤخرا من إجراءات واجتهادات بعيدة عن الدستور والقانون في كيفية ترشيح محافظا لها قد تؤدي هذه الإجراءات إلى الفوضى والتناحر والاختلاف بين العشائر والمكونات وحرصا من عشائرنا شيوخا وأساتذة ومثقفين وللحفاظ على هيبة الدولة وكيانها وتطبيقا لمبادئ القانون والعمل وفق دولة المؤسسات، لذا نهيب بالسيد رئيس الوزراء بأن يكون اختيار المحافظ وفق الأطر القانونية والدستورية الصحيحة وأن لا يعتمد مبدأ فرض الإرادات والمصالح الشخصية، خدمتا لأبناء محافظتنا ووحدة الصف ودرءا للفتنة واجهاضا للمؤامرات والأجندات الداخلية والخارجية".

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