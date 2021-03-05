رسالة من البابا إلى العالم أجمع تتعلق بالعراق

2021/03/05 | 17:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عبر بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، عن امنياته بأن تستمر الدول بمد يد الصداقة الى العراق.وقال البابا خلال خطاب القاه في كاتردائية سيدة النجاة ببغداد: “اتمنى ان لا تسحب الدول يد الصداقة وتواصل عملها بروح العمل المشتركة مع الحكومة العراقية”.واضاف: ” يجب ان لا يستخدم اسم الله في البطش والظلم”.من […]

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