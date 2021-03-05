2021/03/05 | 17:54 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. الكاظمي يستقبل قداسة البابا فرانسيس وبدأ مراسم الاستقبال .) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. الكاظمي يستقبل قداسة البابا فرانسيس وبدأ مراسم الاستقبال .) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).