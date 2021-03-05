حقوق المرأة بالعمل لا بالأخلاق والعقل - سامح عسكر

2021/03/05 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر البعض يظن أن حقوق المرأة تؤخذ فقط بالأخلاق والعقل..هذا غير صحيحمصطلح حقوق المرأة ظهر رفيقا لمصطلح آخر وهو (المرأة العاملة) في القرن 19م فتنبهت النساء أن حقوقهن ارتبطت أساسا بالعمل، فالمرأة العاملة لها حقوق مساوية للذكر لخضوع الطرفين لمعادلة واحدة هي (المشاركة في متطلبات الحياة)قديما لم يكن هذا موجودا..فالذكر وحده هو الذي يعمل ويحارب أما المرأة فوظيفتها المنزل والأطفال، وهذا ......





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