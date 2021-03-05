قرارات جديدة من لجنة الصحة والسلامة الوطنية لمواجهة كورونا

2021/03/05 | 18:01 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عدة قرارات جديدة، ضمن جهود واجراءات مواجهة خطر جائحة كورونا.

وأكدت اللجنة العليا “على منع التجمعات ومتابعة الإجراءات الوقائية، و التأكيد على وزارة التربية متابعة إغلاق المدارس الأهلية كافة “.

واضافت ان “يكون دوام الصيدليات الأهلية لغاية الساعة الثامنة مساء طيلة أيام حظر التجول الشامل والجزئي “.

واشار الى “منع استيراد لقاحات كورونا من أي جهة من دون موافقة وزارة الصحة ، ومنع استخدام اللقاحات خارج المؤسسات الرسمية”.

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