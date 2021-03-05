لجنة الصحة والسلامة في العراق تصدر قرارات جديدة

2021/03/05 | 18:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الجمعة، عدة توصيات بشأن جائحة كورونا، أبرزها منع استخدام مضادات الفيروس خارج إطار المؤسسات الرسمية.وذكرت اللجنة العليا في بيان، انها “وجهت بمنع استخدام اللقاحات خارج المؤسسات الرسمية، اضافة إلى منع استيراد لقاحات كورونا من أي جهة من دون موافقة وزارة الصحة”، مؤكدة على “منع التجمعات ومتابعة […]

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