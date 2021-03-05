البابا فرنسيس يدعو من بغداد إلى وقف

2021/03/05 | 18:09 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في بداية زيارة تاريخية إلى العراق البلد الذي دمرته الحرب والنزاعات، رحب الرئيس العراقي برهم صالح الجمعة بالحبر الأعظم "ضيفا عزيزا كريما" في بلاده، وذلك خلال كلمته أمام البابا فرنسيس بقصر بغداد.



من جهته، أطلق البابا فرنسيس نداء صارخا قائلا "لتصمت الأسلحة!"، كما دعا إلى "التصدي لآفة الفساد" و "سوء استعمال السلطة" ووقف "العنف والتطرف وعدم التسامح".

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