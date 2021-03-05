عجز الميزان التجاري الأمريكي يرتفع 1.9% في يناير

2021/03/05 | 18:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة خلال الشهر الأول من 2021، متجاوزاً توقعات المحللين.

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