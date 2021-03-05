بابا الفاتيكان يدعو العراق إلى التصدي للفساد واستغلال السلطة

2021/03/05 | 18:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان إلى التصدي لآفة الفساد واستغلال السلطة، مؤكدا على تشجيعه للخطوات الإصلاحية في العراق.جاء ذلك خلال كلمته في حفل الاستقبال الرسمي في قصر بغداد، ضمن زيارته الرسمية لأرض العراق، والتي تستغرق 3 أيام، ووصفتها …

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