البابا في العراق..أبعاد الزيارة وأهدافها

2021/03/05 | 18:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبحث برنامج "بانوراما" لهذه الليلة..وصول بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني الى العراقِ في اولِ زيارةٍ من نوعِها لرأسِ الكنيسة الكاثوليكية في العالم. ...

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