بالفيديو.. العراق سيشهد عقد قمة اسلامية مسيحية تاريخية

2021/03/05 | 18:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني الى العراق في اول زيارة من نوعها لرأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم.ويحفل برنامج بابا روما بجدول اعمال واسع بدأه من...

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