انسحاب زاخو من مباراة الشرطة بدوري الكرة الممتاز بسبب هدف غير شرعي

2021/03/05 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

إنسحب فريق زاخو بكرة القدم اليوم الجمعة ( 5 آذار)، بسبب إحتساب حكم المباراة زيد ثامر هدفاً جاء من حالة تسلل سجل من خلالها علي فائز الهدف الثاني للشرطة في الدقيقة 78 من المباراة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،" وبعد هدف الشرطة الثاني وبسبب اعتراض فريق زاخو على الهدف تم طرد لاعب زاخو زياد احمد، وهذا مادفع فريق زاخو للانسحاب من المباراة وترك ساحة اللعب".

واضاف،" ودام إنسحاب فريق زاخو لمدة 15 دقيقة بعد إن غادر الفريق ساحة لعب ملعب الشعب الدولي لكنه عاد بعد التدخلات التي اقنعت الفريق".

يشار الى ان المباراة استأنفت والنتيجة تشير الى تقدم الشرطة 2 -1.

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