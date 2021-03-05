البابا من كنيسة سيدة النجاة: افكر بشباب العراق.. هم ثروة المستقبل

2021/03/05 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادقال بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، الجمعة (5 آذار 2021)، في كلمة من كنيسة سيدة النجاة في بغداد انه يفكر بالشباب العراقيين، مؤكدا ان الصعاب جعلت الكثير من العراقيين يهاجرون بلدهم.واضاف "شباب هذا البلد هم ثروة المستقبل، وهم جوهر العراق، يجب الاعتناء بهم وتلبية ما يريدوه".وتابع "انا افكر بشباب العراق، بما يعانوه جراء الحروب والدمار".

وفي وقت سابق، وصل البابا فرنسيس الى كنيسة سيدة ،النجاة اليوم الجمعة، في منطقة الكرادة وسط بغداد.وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن البابا وصل كنيسة سيدة النجاة الواقعة بمنطقة الكرادة وسط بغداد لتأدية القداس وبحضور عدد كبير من العوائل المسيحية.

وشهدت كنيسة النجاة مجزرة إرهابية، اقدم على ارتكابها تنظيم القاعدة في 31 تشرين الأول، 2010 عندما اقتحموها أثناء أداء مراسيم القداس.



انتهت الحادثة بتفجير المسلحين لأنفسهم وقتل وجرح المئات ممن كانوا بداخل الكنيسة.

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