أصابة عشرة متظاهرين بصدامات مع مكافحة الشغب في بابل

2021/03/05 | 18:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/أصيب عشرة من المتظاهرين اليوم الجمعة بعد صدامات مع شرطة مكافحة الشغب أمام مبنى محافظة بابل بعد مطالبة المتظاهرين بإقالة محافظ بابل وكالة حسن منديل.وقال مصدر في شرطة بابل" أن عشرة من المتظاهرين أصيبوا بجروح متفاوتة بعد صدامات مع شرطة مكافحة الشغب أثناء تظاهرات أمام مبنى المحافظة للمطالبة بإقالة محافظ بابل وكالة حسن منديل.واضاف أن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى الحلة الجراحي للعلاج وأن التظاهرات لازالت مستمرة"./انتهى

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