تجاوز أسعار خام برنت الـ69 دولاراً للبرميل

2021/03/05 | 18:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعواصلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، تسجيل المكاسب بعد قرار مجموعة "أوبك+" الإبقاء على تخفيضات الإنتاج دون تغيير حتى نهاية نيسان المقبل.يتبع...

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