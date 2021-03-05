المرجع الديني حسين الصدر يصدر بياناً بعد وصول البابا إلى بغداد

2021/03/05 | 18:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدر مكتب المرجع الديني حسين إسماعيل الصدر بياناً، الجمعة، بالتزامن مع وصول بابا الفاتيكان إلى العراق.

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وجاء في البيان الذي تلقى "ناس" نسخة منه، (5 آذار 2021)، "اليوم يحل على أرض الرافدين ضيفاً عزيزاً قداسة البابا فرنسيس زائراً لبلاد الحضارات والتاريخ، بلاد الأديان والطوائف، بلاد المحبة والأخوة، وبهذه المناسبة العزيزة نرحب ترحيباً كبيراً بهذه الزيارة والتي تمثل عمق أواصر العلاقات بين الأديان السماوية والتي حملت الأخوة الأنسانية في مقدمة أهدافها وغاياتها الكبرى".

وأضاف أن "هذه الزيارة ستشد أكف بعضنا لبعض بمزيد من الحب لأبناء هذا الوطن من كل الأديان والمذاهب والانتماءات وتحث أبناء العراق على تواصل المودة بين أبناء الوطن الواحد ليبقى اسم بلدنا عزيزاً كبيراً في نفوسنا يعمل كل منا في اختصاصه لخدمة الأنسانية جمعاء وخدمة أبناء العراق بشكل خاص".

وتابع، "مرحباً بضيفنا قداسة البابا، ومرحباً بزيارته وأهلاً وسهلاً بمقدمه عزيزاً على العراق وشعبه".

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