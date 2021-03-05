الخارجية الأميركية تنفي لـ

2021/03/05 | 18:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا أعلنت في يناير الماضي أنها طلبت مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية بشأن "تحقيق حول غسل أموال..على ارتباط باختلاس أموال محتمل من مصرف لبنان" الذي يترأسه سلامة.

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