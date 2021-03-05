يونيتاد: زيارة البابا تحمل رسالة سلام وتعايش بين جميع الطوائف في العراق

2021/03/05 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب كريم خان رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش “يونيتاد” بالزيارة التاريخية التي يقوم بها قداسة البابا فرنسيس إلى العراق، والرسالة التي يحملها إلى جميع المجتمعات التي عانت بشدة من الفظائع التي ارتكبها داعش.

قال خان، إن زيارة البابا للعراق ولقاءاته مع الزعماء الدينيين العراقيين والمواقع الدينية التي يزورها تحمل رسالة سلام وتعايش بين جميع الطوائف في العراق، وخاصة أولئك الذين عانوا على يد تنظيم داعش من جميع الأديان، بما في ذلك المجتمع المسيحي.



وأضاف خان في بيان صحفي، أن زيارات قداسة البابا إلى الموصل وقرقوش، وصلاته من أجل ضحايا الحرب في ساحة الكنيسة بحوش البياع، أحد الأماكن التي دمرها تنظيم داعش، ستكون لحظة شخصية للغاية للعديد من المؤمنين المسيحيين في العراق.من جانبها قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” إن البابا فرنسيس يصل إلى العراق حاملاً معه رسالة سلام ووحدة تستند إلى ركيزة أساسية، ألا وهي التنوع.

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