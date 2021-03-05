محافظ النجف: زيارة البابا مهمة جدا والنجف كانت

2021/03/05 | 18:42 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وسط تخوفات أمنية كبيرة، يحط بابا الفاتيكان في العراق في بلد عرف أنه مهد الحضارة، لكن مزقته الحروب الطائفية.



ولعل أبرز محطات هذه الزيارة التاريخية هو توجهه إلى مدينة النجف التي تضم أكبر مرجعية دينية شيعية.



فكيف استعد العراق عموما والنجف خصوصا لهذه الزيارة؟ أسئلة نطرحها في هذه الحلقة من حوار على محافظ النجف لؤي الياسري.

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